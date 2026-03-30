先手必勝で好スタートだ。ソフトバンク・大関友久投手（２８）が今季初登板となる３１日の楽天戦（楽天モバイル）に向け、準備を整えた。３０日はみずほペイペイドームで行われた投手練習に参加。昨年最高勝率のタイトルを獲得した左腕が、さらなる飛躍のシーズンを過ごすためのスタートを切る。この日も独自のペースでキャッチボールなど調整を行った大関。オープン戦から安定した投球が続いており「集中していい準備ができて