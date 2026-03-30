電動キックボードなど電動モビリティを提供するSWALLOW（スワロー）は3月13日、ペダルをこがずに進む「特定小型原動機付自転車」の新製品「MOPERO 4U（モペロ フォーユー）」の発表記者会見を開催。翌14日より予約販売を開始しました。 ↑3月14日より予約販売を開始した「MOPERO 4U」。カラーは「サンドベージュ」。 ユーザーの声を反映させて生まれた“ママチャリ型”特定小型原付 MOPERO 4Uは、同社のヒットモデル「MOP