脚のラインのきれい見せを演出してくれるフレアジーンズ。ですが、少し古く見えてしまいそうで合わせ方が難しい……と感じる40・50代もいるのでは。ポイントは、トップスの丈感やシルエットを意識すること。上半身をすっきりまとめる意識や、きれいめアイテムの使い方次第で、ぐっと今っぽい仕上がりになりそうです。今回は【GU（ジーユー）】のフレアジーンズを使ったスタッフさんの「お手本コーデ