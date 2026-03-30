お笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣(50)が29日、自身のインスタグラムを更新し、俳優・小手伸也(52)と野間口徹(52)の“コンビ”を絶賛した。 【写真】小手もさることながら、野間口の激似ぶりがすごい！ 小手と野間口は、28日に放送されたMBS・TBS系「サタプラ」に出演。人気企画の「うっかりファミリー」に“アンタッチャブル風”に登場し、スタジオをざわつかせていた。アンタッチャブル・山崎弘也(50)は「我