東京・池袋で女性が元交際相手の男に刺殺された事件では、女性が男からのストーカー行為を警察に相談していたことが分かっています。なぜ、事件を防ぐことができなかったのか。そこに現状のストーカー対策の課題が見えています。 東京・池袋のポケモンセンターで、店員の春川萌衣さんが刃物で刺され、殺害された事件。刺したとみられるのは元交際相手の広川大起容疑者で、広川容疑者も自身の首を