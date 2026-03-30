「日比谷音楽祭2026」出演者ラインナップ 日比谷音楽祭実行委員会は30日、5月30日・31日に開催する無料音楽イベント「日比谷音楽祭2026」の第3弾出演アーティスト14組を発表した。合わせて、運営資金を募るクラウドファンディングも同日より開始した。第3弾出演アーティストとして発表されたのは、世代やジャンルを超えた14組。独自の世界観と唯一無二の歌声で幅広い世代を魅了し続ける「森山直太朗」、地元でのフ