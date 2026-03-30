俳優の鈴木亮平が29日、自身のXを更新。出演ドラマ『リブート』（TBS系）が最終回を迎え、思いをつづった。【写真】素晴らしいドラマをありがとう！『リブート』最終回場面カット29日の放送で最終回を迎えた『リブート』。本作は謎が謎を呼ぶ展開で、視聴者の間ではさまざまな考察が繰り広げられ、話題を集めていた。投稿で鈴木は、「リブート最終回、ご視聴ありがとうございました。汚い世界にまみれても、絶望と裏切りに