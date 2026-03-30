お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#355が29日放送。今回の#355では、芸人界に存在する“イジっていいのか分からない話”をお笑いコンビ・きしたかのの高野正成がジャッジする「第3回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施した。【写真】「吉本の特級呪物」と噂されるM-1王者スタジオゲストに元AKB48でタレント・女優の柏木由紀を迎え、お笑いンビ・鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将、三