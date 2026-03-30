◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）＝３月３０日、栗東トレセン京都記念７着のヨーホーレイク（牡８歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）がＧ１初制覇へ虎視たんたんだ。３月２６日は新コンビの西村淳也騎手を背に、ＣＷコースでラインベック（９歳オープン）、ロードマンハイム（６歳２勝クラス）を大きく追走。直線で鞍上の手が激しく動くと反応良く加速し、６ハロン８０秒９―１