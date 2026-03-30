４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴＪＡＭ」（日曜・午後１１時１５分）に出演。自身の音楽について様々に語った。作詞と作曲はどちらが先か聞かれると「メロディーや声のイメージというのは本当にふとした瞬間に出てきて。例えば湯船に漬かって『ハア〜』って声が出る、あれだと思うんですよ。声が出た瞬間のあれがメロディーだと思ってて」と話し出すと「うれしいこ