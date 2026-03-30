King & Princeの永瀬廉が30日、大阪・八尾の映画館で行われた実写映画『鬼の花嫁』（公開中）の舞台あいさつに、共演する伊藤健太郎と共に登壇した。伊藤が永瀬の印象を語ると会場が沸いた。【写真】スーツが似合う…！伊藤健太郎大阪・八尾は永瀬が少年時代を過ごした思い出の地。これまで、他作品の舞台あいさつで大阪を訪れたことはあったが、八尾での舞台あいさつは、初めてのこと。永瀬が登場すると客席からは大歓声