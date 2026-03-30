俳優の柄本佑、源孝志監督が30日、都内で行われた映画『木挽町のあだ討ち』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】スタイル抜群！スーツ姿の柄本佑仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎役を柄本が演じた。『刑事コロンボ』をイメージしたという話題をMCの荘口彰久から振られると、柄本は「この作品が決まって、監督とご飯に行った時に『佑、コロンボだからね』と言われて。割とさらっと（笑）。とはいえ