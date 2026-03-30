３０日午後２時５分頃、千葉県流山市駒木の用水路で、「男児が落下して姿が見えない」と１１９番があった。約２０分後に約５５０メートル離れた地点で１歳の男児が救助されたが、搬送時、呼吸がなく、意識不明の重体になっている。流山署によると、男児は母と姉の３人で訪れ、付近で姉と遊んでいたという。用水路は幅約１メートル２０センチ、水深約１７センチで柵などはなく、同署が転落した原因を調べている。