気象予報士の寺川奈津美さん（43）が30日、自身のSNSを更新。たんこぶができ、顔面が腫れ上がった姿を公開した。おでこ、鼻筋に冷えピタを貼った姿をインスタグラムに投稿した寺川さん。「桜爛漫の中、まさかのダウンして点滴へ…」と書き始め、「熱ではなく、公園で滑り台を駆け上がった先の柵にゴン。見事なたんこぶ爆誕した43歳です。（数時間後にひいて喜ぶも、現在じわじわパンダ目に）」とたんこぶとともに腫れた顔面の