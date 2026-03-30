お笑いコンビ・セルライトスパの肥後裕之が、30日放送のFM大阪『赤maru』の生放送内で「ヒーゴー」に改名することを発表した。【写真】独創的なショット！セルライトスパ・肥後がヒーゴーへの改名伝える自身のXでも「今日の赤maruで発表した通り、上京する4月1日から芸名を『肥後』から『ヒーゴー』に改名します！セルライトスパヒーゴーを愛してあげてください！是ヒーゴー！！！」と呼びかけた。肥後裕之と大須賀健剛から