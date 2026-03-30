人の姿を見るや否や走り寄ってくるサービス精神旺盛なシカ。実は、大阪市内で目撃が相次いでいたあの“迷いシカ”です。3月25日、大阪市の警察施設で捕獲され、受け入れ先として名乗りを上げた能勢温泉へとやってきました。ごはんも食べて柵の中を走り回り元気いっぱいの様子。そんな中、28日、大阪市の横山市長が現地を訪れ、新しい環境で元気に過ごしているシカの様子を視察しました。大阪市・横山英幸市長：（大阪市内は）車の