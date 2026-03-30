Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉が３０日、大阪・八尾市内で主演映画「鬼の花嫁」の舞台あいさつに俳優の伊藤健太郎とともに登場し、“八尾愛”を爆発させた。かつて学生時代を過ごした“地元”八尾への凱旋に「まさかアリオ八尾で舞台あいさつをする日が来るとは…」と万感こみ上げた永瀬。映画館の入る商業施設「アリオ八尾」には「むっちゃ来てたっすよ」といい、「初めてプリクラを撮ったのが、ここの３階のゲーセン。フー