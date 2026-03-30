東京地検は30日、マネジャーだった女性らに暴行を加えたとして、2件の暴行罪で、タレントの「デヴィ夫人」として知られるデヴィ・スカルノ氏（86）を在宅起訴した。起訴内容によると、昨年2月、東京都渋谷区の飲食店でアシスタントだった女性にグラスなどを投げつけたほか、同10月28日深夜、同区の動物病院で、マネジャーだった別の女性に殴る蹴るなどの暴行をしたとしている。警視庁が昨年4月と今年1月に暴行と傷害容疑で書類