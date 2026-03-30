「包括的性教育」の学校現場への導入を求め、文科省の担当者（右）に要望書を手渡す市民グループの佐藤晴美代表＝30日午後、国会次期学習指導要領に向けた改定作業が進む中、性暴力被害者の支援充実を訴える大阪府の市民グループが30日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）が提唱する「包括的性教育」の学校現場への導入を求め、文部科学省に要望書を提出した。グループのメンバーは国会内で文科省の担当者と面会。障害のある長