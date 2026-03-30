King＆Princeの永瀬廉（27）が30日、大阪・八尾市内で行われた映画「鬼の花嫁」（監督池田千尋）の公開記念舞台あいさつに、共演した伊藤健太郎（28）とそろって登壇。永瀬は「まさか地元・八尾で主演映画の舞台あいさつをするとは。懐かしい気持ちと、緊張感があるけど、楽しみたい」とファンに微笑んだ。400人超えの“黄色い声援”の中、両手を振りながら登場した永瀬。MOVIX八尾のある商業施設「アリオ八尾」は母校・成法中