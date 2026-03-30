歌手の倖田來未（４３）が第２子を妊娠していることが３０日、分かった。公式サイトで明らかにした。サイトでは「弊社所属アーティスト倖田來未に関するご報告」と題して発表。妊娠を明かすとともに「現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。妊娠に伴い、今後についても言及し「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、２０２６年６月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および