乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の先行カットが30日、初公開された。今回解禁されたのは、レモンの名産地として知られるニースで、レモンを浮かべたプールにつかりながら、たっぷりと日差しを浴びている見返り美人な水着カット。初めてのソロ写真集はかねて憧れがあったというフランスで撮影。ニースとパリ、気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な