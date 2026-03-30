3月27日～29日の北米映画週末ランキングは、ライアン・ゴズリング主演『プロジェクト・ヘイル・メアリー』がV2を獲得。週末3日間の興行収入は5453万ドルで、前週比マイナス32.3％という健闘ぶりだ。2026年のハリウッド映画として最高のスタートを切った前週に続き、批評・口コミ効果がきわめてよく出ている。 参考：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』大ヒットで北米No.1『オッペンハイマー』