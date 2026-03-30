miletが、映像商品『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』を6月17日にリリースする。 （関連：【映像あり】milet、映像商品『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』より「The Story of Us」ライブ映像） 本作には、2月13日、14日に開催された日本武道館公演『Ray of Water』より、2月14日公演の全曲をノーカットで収録。活動再開後、初の大舞台となった本公演では、milet自身初となる“