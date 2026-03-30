きょうの山形県内は各地で気温が上がりました。県内１０地点で２０度を超え、４月下旬から５月下旬並みとなりました。 【写真を見る】峠にも少しずつ春の訪れ...ぽかぽか陽気で飲食店も賑わう常連客が自慢の一品に舌鼓（山形市） このぽかぽか陽気で、毎年春にオープンする店も賑わいを見せています。 矢野秀樹アナウンサー「山間部では朝晩寒い日が続いていますが、峠にあるこちらのお店は春の営業が始まっ