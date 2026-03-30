「OPPO Find X9」がiPhoneとAirDropでの送受信に対応 オウガ・ジャパンは30日、同社のAndroidスマートフォン「OPPO Find X9」で、iPhone/iPadとのファイル共有がワンタッチでできるようになったと発表した。OPPO端末のQuick ShareがiOS/iPadOSのAirDropに対応する形で、追加アプリ不要でファイル共有できる。 同機能は、「ColorOS 15」から新たに追加された「iPhoneまたはPCで共有」機能によるもの。本稿執筆時点