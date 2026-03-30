4月から、自転車に“青切符”が導入されます。 【写真を見る】自転車の青切符 “歩道走行”は全てアウト? 例外は? 4月開始前に知っておくべきルール 違反対象は113項目 自転車で交通違反すると、これまでは「指導警告」と「赤切符」でした。赤切符は、重大な違反があると刑事手続きがされ、罰金が科されます。4月1日からは、この赤切符の手前に青切符を導入することで、16歳以上の悪質な違反があった場合は、反則金を払え