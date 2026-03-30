アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって1か月が過ぎましたが、まだ終わりは見えていません。原油の安定供給に不安が広がる中、名古屋市営バスの燃料の入札が3月、不調となったことがわかりました。 【写真を見る】イラン情勢の影響は名古屋の市バスにも… 軽油入札が不調で業者決まらず ｢ある程度のストックはある｣ 名古屋市交通局によりますと、市内約1000台の市バスの燃料は軽油で、入札は年に4回行い、3か月分の