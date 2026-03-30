これからの気象情報です。 31日(火)は、各地でまとまった雨が降りそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に融雪注意報とナダレ注意報が出ています。 ◆3月31日(火)の天気 ・上越地方 断続的に雨が降るでしょう。 ただ、日差しが少ないわりに気温が高く、日中は20℃を超えるところが多くなりそうです。 ・中越地方 雨が降ったりやんだりの一日で、傘が手放せないでしょう。 最高気温は17～1