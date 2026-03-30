国内最大級のファッションイベント『東京ガールズコレクション(TGC)』が2026年7月に新潟で初めて開催されることが発表されました。30日に開かれた記者発表会にはタレントの村重杏奈さんが出席し、TGCの魅力を語りました。 ■村重杏奈さん 「新潟に降り立った瞬間に、新潟こんなにおしゃれなんだってまずびっくりしました。(Q.頻繁に新潟に来ないと変化に追いつけない？)村重のようですね、半年に1回キャラ変しますからね