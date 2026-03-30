介護現場の魅力を語り、やりがいを発信します。 ケア事業を盛り上げようと、長崎市でプレゼン大会が開かれました。 介護現場で働く職員が、日々の体験をもとに、やりがいや魅力を伝えるプレゼン大会「Care Hero‘s 2025」。 2月に長崎市で開かれ、会場では同業者など 約100人が、プレゼンターの話に耳を傾けました。 （県福祉保健部 長寿社会課 中村 直輝 課長） 「介護の現場が、どれだけ働きやす