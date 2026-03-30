「令和のコメ騒動」から高値が続いていたコメですが、ここにきて値下がりの傾向が見えてきました。２０２６年１月からのコメ５キロの販売価格の推移です。全国平均で１月初めの時点では４４１６円。２月の１週目は２００円ほど下がって４２０４円でした。３月９日の週から３０００円台後半になり、２７日に発表された最新の平均価格は３９７８円です。今回の取材では、スーパーの方、農家の方、みなさんが「市場でコメ