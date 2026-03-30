30日午後、石川県金沢市の山間部で畑作業をしていたとみられる80代の男性が、がけ下で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。30日午後2時45分ごろ、金沢市打尾町の畑近くで、80代の男性がおよそ1.5メートルのがけ下で倒れているのを、知りあいの男性が見つけ、消防に通報しました。倒れていた男性はその場で死亡が確認されました。発見した男性は、亡くなった男性に心臓の持病があったと話していて、警察が現場の