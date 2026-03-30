国内最高峰の卓球Tリーグ・プレーオフで準優勝を果たした金沢ポート。惜しくも準優勝となりましたが、今後ジュニア層などすそ野の広がりに期待が高まります。金沢ポートは28日行われたプレーオフ決勝で、惜しくも木下マイスター東京に敗れましたが、地元チームとしてTリーグ参戦3シーズン目で堂々の準優勝を飾りました。その金沢ポートの小林広夢選手が2022年世界選手権の銀メダリスト・木原美悠選手と共に30日、石川県穴水町を訪