3月27日に任期をスタートさせた石川県の山野之義知事は30日、就任後、初めてとなる県議会の臨時会に臨みました。知事選で対峙した政治勢力が議席の過半数以上を占める県議会で、今後、どのように県政の舵取りを進めていくのでしょうか？山野之義知事「県政の要諦である108万県民の皆様の命と生活を守る責任の重さを痛感しているところであり、全身全霊をかけて職務に邁進する覚悟であります」県議会の場で初めて所信表明に臨んだ山