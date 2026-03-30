ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやまが、タニタとコラボレーションして開発した「ｉ‐ＳｕｉｔＳＵＰＰＯＲＴＥＤＢＹＴＡＮＩＴＡ（アイスーツサポーテッドバイタニタ）」の累計販売数が５万着を突破した（２０２６年１月現在）。また両社が持つ「スーツサイズのデータ」と「体組成の統計データ」を組み合わせて分析した結果、ビジネスパーソンが加齢とともに直面する「体形変化の傾向とその一