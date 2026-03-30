◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会（３０日・大田スタジアムほか）「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）は３０日、中学生の部の準々決勝４試合と準決勝２試合が行われた。準々決勝を勝ち抜いたのは多摩川ボーイズ（東京都西支部）、岐阜中濃ボーイズ（岐阜県支部）、横浜緑ボーイズ（神奈川県支部）、湘南ボーイズ（神奈川県央支部）の４チーム。明石ボーイ