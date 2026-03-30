大阪・八尾市出身のＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ永瀬廉が３０日、同市のシネコン「ＭＯＶＩＸ八尾」で女優の吉川愛とダブル主演を務める映画「鬼の花嫁」（公開中、池田千尋監督）の凱旋舞台あいさつを、共演する俳優・伊藤健太郎とともに行った。永瀬は「まさかアリオ八尾（同シネコンを含む商業施設）で舞台あいさつをする日が来るとは…。ねえ、懐かしい気持ち」と感無量の表情。続いて伊藤が「僕の地元・八尾で…」（実際は東京