×印がつけられた王冠に、おむつ姿の風船人形。モチーフになっているのはアメリカのトランプ大統領です。28日、トランプ政権に抗議するデモが全米各地で行われました。参加者はイランへの軍事攻撃や物価高、移民政策などに反発。トランプ大統領は前の日の演説で、イランに対しホルムズ海峡の開放を再度求めましたが…。トランプ大統領：どうにかしてイランは開放しなければならない。トランプ海峡、いやホルムズ海峡を。失礼、申し