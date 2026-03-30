大阪市は、26件のパワーハラスメントを行ったとして、経済戦略局長の男性（68）を今月30日付で減給処分としました。 大阪市が設置した公正職務審査委員会は今月16日、職員に対して「顔も見たくない」と怒鳴るなどした市の経済戦略局長によるパワーハラスメント26件を認定したと発表しました。 去年10月、委員会の外部通報窓口に通報があり、職員のべ166人へのアンケートや局長らへのヒアリング調査など