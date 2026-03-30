１５０以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド「ＳＨＥＧＬＡＭ」が、１０〜３０代の女性２９９人を対象に、「花粉シーズンのメイク意識調査」を実施した。現在、日本人の２人に１人以上が花粉症と言われるなか、花粉がピークを迎える３〜４月は、メイク崩れや肌トラブルが気になる季節。「花粉シーズンのメイク悩み」の意識調査と、それを乗り越えるための「お直しコスメ」事情を調査結果とともに紹介している。