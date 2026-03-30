事業所の指定取り消し処分を受けた絆ホールディングスグループ。利用者向けの説明会が開かれました。 大阪市は先週、福祉事業会社「絆ホールディングス」グループの4つの就労継続支援A型事業所で、昨年度以降、約150億円の不正請求が確認されたとして、5月1日付で指定取り消し処分とすることを発表しました。 現在、障がい者ら約1300人がグループを利用しているため、今後どう支援するかが