◇MLB ブリュワーズ9-7ホワイトソックス(日本時間30日アメリカンファミリー・フィールド)ホワイトソックスは村上宗隆選手がデビューから3戦連続ホームランを放ちますが、終盤にリリーフが崩れ逆転負け。昨季MLB最高勝率を記録したブリュワーズに開幕3連敗を喫しました。初回、コルソン・モンゴメリー選手の満塁ホームランが飛び出すなど、4点を先取。2回には村上選手がインコース低めのカットボールをとらえ、ライトへの一発。開幕