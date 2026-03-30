イラク代表MFメルカス・ドスキが、FIFAワールドカップ2026出場をかけた大陸間プレーオフ決勝のボリビア代表戦に向けて意気込みを語った。『FIFA.com』が伝えている。今夏、アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国で開催されるFIFAワールドカップ2026。今大会から48カ国が参加するなど、大幅に規模が拡大した大会は、残り6カ国の参加を待つばかりだ。欧州予選プレーオフから4カ国、そして大陸間プレーオフから2カ国が出場権を