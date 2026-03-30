卓球「２０２６ＩＴＴＦ男女ワールドカップ」が開幕。ＪＡ全農は、中国・マカオで開催される「２０２６ＩＴＴＦ男女ワールドカップ」（３０日〜４月５日）に出場する卓球日本代表を「ニッポンの食」で応援する。全農は、選手が海外でも普段通りのパフォーマンスができるよう「ニッポンの食」を提供。今回提供した商品は全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品を中心に、パックごはん、フリーズド