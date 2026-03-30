4月1日以降の暫定予算が衆参両院で可決され、成立しました。暫定予算は、新年度の当初予算案が成立するまでの「つなぎ」となるもので、衆議院に続き、参議院の本会議で午後4時半過ぎに採決が行われました。関口参院議長：賛成230、反対11よって3案は可決されました。暫定予算の成立は11年ぶりで、一般会計の総額およそ8兆5600億円に、高校授業料は小学校給食の無償化などの経費も含まれています。一方、当初予算案の年度内成立は正