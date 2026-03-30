会談に臨む日本保守党の百田代表（左）と自民党の松山参院会長＝30日午後、国会自民党の松山政司参院議員会長と日本保守党の百田尚樹代表は30日、国会内で会談し、移民政策を巡る協議の場設置を含む3項目の合意を条件に、保守が2026年度予算の成立に協力することで一致した。参院では、自民と日本維新の会の与党は過半数に4議席足りない。保守の2議員が賛成に回れば、過半数確保に近づく。残る2項目は、外国勢力から重要情報を