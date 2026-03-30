満島ひかりさん俳優の満島ひかりさん（40）とモデルの浅野啓介さん（32）が結婚したと、それぞれのインスタグラムで30日発表した。満島さんは妊娠も公表し、2人は連名で「いまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」とコメントを出した。満島さんは1997年にダンスボーカルグループ「Folder」でデビュー。俳優として映画「愛のむきだし」、ドラマ「カルテット」などの話題作に出演している。2010