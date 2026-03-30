新任検事の辞令交付式で法相の訓示を代読する三谷英弘副大臣＝30日午前、法務省司法修習を終えた新任検事68人の辞令交付式が30日、東京・霞が関の法務省で開かれた。23〜36歳が交付を受け、平均年齢は26.3歳。女性は33人で全体の48.5％となり、34％だった昨年から割合が大きく増えた。任官は26日付。68人の出身法科大学院別では、早大の10人が最多で、東大8、一橋大7、大阪大と京大が6と続いた。法科大学院を修了しなくても司