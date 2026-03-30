30日午後2時10分ごろ、千葉県流山市の用水路で「U字溝内に男児が転落して姿が見えない」と119番があった。流山署によると、近くに住む男児（1）が約20分後に550メートルほど下流で救出された。病院に搬送されたが意識不明の重体という。流山署は事故とみて詳しい状況を調べている。署によると、母親から離れた場所で姉と遊んでいたところ、何らかの原因で転落したとみられる。